Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс 03 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
03 января 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс, которое состоится 03 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|03.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|23.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|1 : 2
|19.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|3 : 2
|17.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|4 : 2
|15.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|1 : 3
|13.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад
|4 : 2