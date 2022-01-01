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Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс 03 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
03 января 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс, которое состоится 03 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 0Вегас Голден Найтс
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4 ОТВиннипег Джетс
22.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 0Виннипег Джетс
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 6Виннипег Джетс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Вегас Голден Найтс
20.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Виннипег Джетс1 : 2Вегас Голден Найтс
19.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Вегас Голден Найтс3 : 2Виннипег Джетс
17.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Вегас Голден Найтс4 : 2Виннипег Джетс
15.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Виннипег Джетс1 : 3Вегас Голден Найтс
13.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Запад Виннипег Джетс4 : 2Вегас Голден Найтс

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