Шовиньи - Марсель 02 Января прямая трансляция
Стадион: Робер Диошон (Ле Пети-Кевийи, Франция), вместимость: 12018
02 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шовиньи - Марсель, которое состоится 02 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.