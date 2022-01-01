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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 03 Января прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 января 2022, понедельник. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 03 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
29.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вулверхэмптон1 : 2Манчестер Юнайтед
29.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед0 : 0Вулверхэмптон
15.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон0 : 0Манчестер Юнайтед
19.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вулверхэмптон1 : 1Манчестер Юнайтед
02.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вулверхэмптон2 : 1Манчестер Юнайтед
16.03.2019 Кубок Англии 1/4 финала Вулверхэмптон2 : 1Манчестер Юнайтед
22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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