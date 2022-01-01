Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 03 Января прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 января 2022, понедельник. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 03 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Бруну Лаже
История личных встреч
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 1
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 2
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 0
|15.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 0
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|19.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|02.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 1
|16.03.2019
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 1
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.