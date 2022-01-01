Вильярреал - Леванте 03 Января прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
03 января 2022, понедельник. 21:00 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Леванте, которое состоится 03 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Алессио Лисси
История личных встреч
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 5
|03.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|02.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 1
|23.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 2
|04.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|20.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 1
|21.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|28.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 0