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Вильярреал - Леванте 03 Января прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
03 января 2022, понедельник. 21:00 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Вильярреал Леванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Леванте, которое состоится 03 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИталияАлессио Лисси
История личных встреч
18.04.2021Испания - ПримераТур 33Леванте1 : 5Вильярреал
03.02.2021Кубок Испании1/4 финалаЛеванте1 : 0 ДВВильярреал
02.01.2021Испания - ПримераТур 17Вильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020Испания - ПримераТур 24Вильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019Испания - ПримераТур 2Леванте2 : 1Вильярреал
10.03.2019Испания - ПримераТур 27Леванте0 : 2Вильярреал
04.11.2018Испания - ПримераТур 11Вильярреал1 : 1Леванте
20.01.2018Испания - ПримераТур 20Вильярреал2 : 1Леванте
21.08.2017Испания - ПримераТур 1Леванте1 : 0Вильярреал
28.02.2016Испания - ПримераТур 26Вильярреал3 : 0Леванте

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