Кадис - Севилья 03 Января прямая трансляция
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
03 января 2022, понедельник. 23:15 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Севилья, которое состоится 03 Января 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон де Карранса (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Альваро Сервера
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|23.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 0
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 3
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|03.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2