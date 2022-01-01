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Кадис - Севилья 03 Января прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
03 января 2022, понедельник. 23:15 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Кадис Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Севилья, которое состоится 03 Января 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон де Карранса (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Севилья
Севилья
Главные тренеры
ИспанияАльваро Сервера
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
23.01.2021Испания - ПримераТур 20Севилья3 : 0Кадис
27.09.2020Испания - ПримераТур 3Кадис1 : 3Севилья
11.01.2018Кубок Испании1/8 финалаСевилья2 : 1Кадис
03.01.2018Кубок Испании1/8 финалаКадис0 : 2Севилья

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