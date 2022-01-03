Ванн - ПСЖ 03 Января прямая трансляция
03 января 2022, понедельник. 23:10 МСК. Кубок Франции, 1/16 финала
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванн - ПСЖ, которое состоится 03 Января 2022 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванн
Ванн
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Пьерр Талмон
|Маурисио Почеттино