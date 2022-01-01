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Рединг - Дерби Каунти 03 Января прямая трансляция

Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
03 января 2022, понедельник. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Джон Басби (Англия);
Рединг Дерби Каунти

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Дерби Каунти, которое состоится 03 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
АнглияУэйн Марк Руни
История личных встреч
29.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 10Дерби Каунти1 : 0Рединг
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 40Рединг3 : 1Дерби Каунти
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 1Дерби Каунти0 : 2Рединг
27.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 39Дерби Каунти2 : 1Рединг
21.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 23Рединг3 : 0Дерби Каунти
19.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 28Дерби Каунти2 : 1Рединг
03.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 1Рединг1 : 2Дерби Каунти
24.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 34Рединг3 : 3Дерби Каунти
04.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 16Дерби Каунти2 : 4Рединг
21.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 27Дерби Каунти3 : 2Рединг

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