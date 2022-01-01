Рединг - Дерби Каунти 03 Января прямая трансляция
Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
03 января 2022, понедельник. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Джон Басби (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Дерби Каунти, которое состоится 03 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рединг
Рединг
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Уэйн Марк Руни
История личных встреч
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 0
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|3 : 1
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|0 : 2
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 1
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|3 : 0
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|2 : 1
|03.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 2
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|3 : 3
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 4
|21.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|3 : 2