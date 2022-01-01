Сток Сити - Престон Норт Энд 03 Января прямая трансляция
Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
03 января 2022, понедельник. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 03 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Райан Лоу
История личных встреч
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 1
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 0
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|0 : 1
|12.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|0 : 2
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|3 : 1
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|0 : 2
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|2 : 2