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Сток Сити - Престон Норт Энд 03 Января прямая трансляция

Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
03 января 2022, понедельник. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
Сток Сити Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 03 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
АнглияРайан Лоу
История личных встреч
28.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 10Престон Норт Энд1 : 1Сток Сити
17.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 42Сток Сити0 : 0Престон Норт Энд
26.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 3Престон Норт Энд0 : 1Сток Сити
12.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 32Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
21.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 4Престон Норт Энд3 : 1Сток Сити
26.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 29Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
18.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 3Престон Норт Энд2 : 2Сток Сити

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