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Чикаго Блэкхоукс - Калгари Флэймз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
03 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Калгари Флэймз, которое состоится 03 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
24.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Чикаго Блэкхоукс
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 8Чикаго Блэкхоукс
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2Калгари Флэймз
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5Чикаго Блэкхоукс
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4Калгари Флэймз
03.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Калгари Флэймз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Чикаго Блэкхоукс
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Калгари Флэймз
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
01.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс

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