Чикаго Блэкхоукс - Калгари Флэймз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
03 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Калгари Флэймз, которое состоится 03 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Дерек Кинг (и.о.)
|Дэррил Саттер
История личных встреч
|24.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 8
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|03.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ