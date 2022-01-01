Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 03.01.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 03 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Рик Карлайл
История личных встреч
|11.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 111
|04.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 114
|31.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 99
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|02.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 95
|27.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 99
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 90
|09.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 123
|19.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 92
|28.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 119