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Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 03.01.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 03 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
СШАРик Карлайл
История личных встреч
11.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс102 : 111Индиана Пэйсерс
04.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс111 : 114Индиана Пэйсерс
31.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс119 : 99Кливленд Кавальерс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс104 : 113Индиана Пэйсерс
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс102 : 95Кливленд Кавальерс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 99Индиана Пэйсерс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 90Кливленд Кавальерс
09.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс115 : 123Индиана Пэйсерс
19.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс91 : 92Кливленд Кавальерс
28.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс107 : 119Индиана Пэйсерс

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