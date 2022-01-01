Сакраменто Кингз - Майами Хит прямая трансляция 03.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Майами Хит, которое состоится 03 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|19.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 118
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 104
|08.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 97
|21.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 113
|09.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 96
|30.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 123
|15.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 119 ОТ
|26.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 89
|05.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 107
|02.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 96 ОТ