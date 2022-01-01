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Сакраменто Кингз - Майами Хит прямая трансляция 03.01.2022

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Майами Хит

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Майами Хит, которое состоится 03 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
19.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз110 : 118Майами Хит
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит105 : 104Сакраменто Кингз
08.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз105 : 97Майами Хит
21.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит118 : 113Сакраменто Кингз
09.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз102 : 96Майами Хит
30.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 123Сакраменто Кингз
15.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз123 : 119 ОТМайами Хит
26.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит88 : 89Сакраменто Кингз
05.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз102 : 107Майами Хит
02.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит108 : 96 ОТСакраменто Кингз

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