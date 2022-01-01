Бостон Селтикс - Орландо Мэджик прямая трансляция 03.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Орландо Мэджик, которое состоится 03 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик
Орландо
История личных встреч
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|79 : 92
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 132
|21.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 96
|16.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 97
|10.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 119
|06.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 100
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 109
|08.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 116
|13.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 103
|23.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 93