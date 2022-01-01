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Бостон Селтикс - Орландо Мэджик прямая трансляция 03.01.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Орландо Мэджик

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Орландо Мэджик, которое состоится 03 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик
Орландо
История личных встреч
04.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик79 : 92Бостон Селтикс
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик96 : 132Бостон Селтикс
21.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс112 : 96Орландо Мэджик
16.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс124 : 97Орландо Мэджик
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс122 : 119Орландо Мэджик
06.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс116 : 100Орландо Мэджик
25.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик98 : 109Бостон Селтикс
08.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс108 : 116Орландо Мэджик
13.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик105 : 103Бостон Селтикс
23.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс90 : 93Орландо Мэджик

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