Шарлотт Хорнетс - Финикс Санз прямая трансляция 03.01.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
03 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Финикс Санз, которое состоится 03 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Монти Уильямс
История личных встреч
|20.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 106
|28.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 101
|25.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 124
|13.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 92
|03.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109
|20.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 115
|07.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 119
|11.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 115
|04.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 115
|26.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 106