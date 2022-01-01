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Шарлотт Хорнетс - Финикс Санз прямая трансляция 03.01.2022

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
03 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Финикс Санз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Финикс Санз, которое состоится 03 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
20.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз137 : 106Шарлотт Хорнетс
28.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс97 : 101Финикс Санз
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз121 : 124Шарлотт Хорнетс
13.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз100 : 92Шарлотт Хорнетс
03.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс104 : 109Финикс Санз
20.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс135 : 115Финикс Санз
07.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз113 : 119Шарлотт Хорнетс
11.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс122 : 115Финикс Санз
04.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз110 : 115Шарлотт Хорнетс
26.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс120 : 106Финикс Санз

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