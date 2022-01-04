Ланс - Лилль 04 Января прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
04 января 2022, вторник. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/16 финала
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 04 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Франк Эз
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|18.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|07.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|4 : 0
|03.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 1
|07.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|29.01.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|11.09.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 4
|30.01.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|20.09.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|10.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1