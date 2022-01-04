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Ланс - Лилль 04 Января прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
04 января 2022, вторник. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/16 финала
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ланс Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 04 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
18.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Ланс1 : 0Лилль
07.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Ланс0 : 3Лилль
18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль4 : 0Ланс
03.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 35 Лилль3 : 1Ланс
07.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс1 : 1Лилль
29.01.2011 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль1 : 0Ланс
11.09.2010 Франция - Лига 1 Тур 5 Ланс1 : 4Лилль
30.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 22 Лилль1 : 0Ланс
20.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 6 Ланс1 : 1Лилль
10.05.2008 Франция - Лига 1 Тур 37 Лилль2 : 1Ланс

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