Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз 04 Января прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Дэйв Типпетт
История личных встреч
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|12.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|13.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|14.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2