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Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз 04 Января прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
КанадаЖерар Галлан
КанадаДэйв Типпетт
История личных встреч
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
12.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Эдмонтон Ойлерз
12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
13.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
11.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Эдмонтон Ойлерз
14.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
04.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Эдмонтон Ойлерз
16.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Эдмонтон Ойлерз

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