Свернуть список

Вашингтон Уизардс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
23.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс103 : 109Шарлотт Хорнетс
18.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс97 : 87Вашингтон Уизардс
16.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс115 : 110Шарлотт Хорнетс
31.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс104 : 114Шарлотт Хорнетс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс119 : 97Вашингтон Уизардс
31.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс121 : 107Шарлотт Хорнетс
11.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс114 : 107Вашингтон Уизардс
23.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс125 : 118Шарлотт Хорнетс
16.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс110 : 116Шарлотт Хорнетс
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс112 : 111Вашингтон Уизардс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close