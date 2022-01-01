Вашингтон Уизардс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|23.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 109
|18.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 87
|16.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 110
|31.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 114
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 97
|31.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 107
|11.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 107
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 118
|16.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 116
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 111