Свернуть список

Филадельфия Сиксерс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс115 : 135Филадельфия Сиксерс
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 113Хьюстон Рокетс
15.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс96 : 134Филадельфия Сиксерс
04.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс118 : 108Филадельфия Сиксерс
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс107 : 91Филадельфия Сиксерс
22.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс121 : 93Хьюстон Рокетс
31.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс107 : 115Филадельфия Сиксерс
26.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс104 : 105Хьюстон Рокетс
28.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 123Хьюстон Рокетс
15.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс115 : 88Филадельфия Сиксерс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close