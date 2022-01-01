Филадельфия Сиксерс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
|Док Риверс
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 135
|18.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 113
|15.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 134
|04.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 108
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 91
|22.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 93
|31.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|26.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 105
|28.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 123
|15.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 88