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Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
04 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Мемфис Гриззлиз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
09.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз115 : 110Бруклин Нетс
29.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс111 : 116Мемфис Гриззлиз
05.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс79 : 118Мемфис Гриззлиз
28.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз134 : 133Бруклин Нетс
05.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз100 : 109Бруклин Нетс
01.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс125 : 131 ОТМемфис Гриззлиз
20.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс118 : 115Мемфис Гриззлиз
27.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз88 : 98Бруклин Нетс
07.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз109 : 122Бруклин Нетс
14.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс103 : 112Мемфис Гриззлиз

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