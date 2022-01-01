Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
04 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 04 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|09.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 110
|29.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 116
|05.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|79 : 118
|28.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 133
|05.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 109
|01.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 131 ОТ
|20.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 115
|27.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 98
|07.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 122
|14.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 112