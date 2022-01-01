Чикаго Буллз - Орландо Мэджик прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Орландо Мэджик, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик
Орландо
Главные тренеры
|Билли Донован
История личных встреч
|27.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 123
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 115
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 118
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 119
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 95
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 110
|03.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 112
|22.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 80
|14.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 91
|31.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|82 : 90