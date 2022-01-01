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Чикаго Буллз - Орландо Мэджик прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Орландо Мэджик

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Орландо Мэджик, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик
Орландо
Главные тренеры
СШАБилли Донован
История личных встреч
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик88 : 123Чикаго Буллз
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз106 : 115Орландо Мэджик
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик92 : 118Чикаго Буллз
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик123 : 119Чикаго Буллз
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик103 : 95Чикаго Буллз
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик109 : 110Чикаго Буллз
03.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз84 : 112Орландо Мэджик
22.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз90 : 80Орландо Мэджик
14.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик97 : 91Чикаго Буллз
31.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик82 : 90Чикаго Буллз

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