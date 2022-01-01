Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Куин Снайдер
История личных встреч
|28.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 105
|27.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 98
|02.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 124
|22.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 118
|20.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 102
|31.07.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 106
|17.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|138 : 132
|07.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 128
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 120
|07.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 114