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Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Юта Джаз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
28.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз127 : 105Нью-Орлеан Пеликанс
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз97 : 98Нью-Орлеан Пеликанс
02.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс129 : 124Юта Джаз
22.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз129 : 118Нью-Орлеан Пеликанс
20.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз118 : 102Нью-Орлеан Пеликанс
31.07.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 106Юта Джаз
17.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс138 : 132Юта Джаз
07.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс126 : 128Юта Джаз
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз128 : 120Нью-Орлеан Пеликанс
07.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 114Юта Джаз

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