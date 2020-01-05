Эйбар - Мальорка 05 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
05 января 2022, среда. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эйбар - Мальорка, которое состоится 05 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эйбар
Эйбар
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|07.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 2
|17.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 1