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Эйбар - Мальорка 05 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
05 января 2022, среда. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Эйбар Мальорка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эйбар - Мальорка, которое состоится 05 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
07.03.2020Испания - ПримераТур 27Эйбар1 : 2Мальорка
17.08.2019Испания - ПримераТур 1Мальорка2 : 1Эйбар

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