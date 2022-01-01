Мирандес - Райо Вальекано 05 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Андува (Миранда-де-Эбро, Испания), вместимость: 8000
05 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мирандес - Райо Вальекано, которое состоится 05 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Андува (Миранда-де-Эбро, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Мануэль Мария Родригес Эскобар
|Андони Ираола
История личных встреч
|14.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 31
|0 : 1
|19.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|0 : 2
|02.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 26
|0 : 0
|17.08.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|2 : 2
|19.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 26
|1 : 2
|18.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 5
|2 : 1