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Мирандес - Райо Вальекано 05 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Андува (Миранда-де-Эбро, Испания), вместимость: 8000
05 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Мирандес Райо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мирандес - Райо Вальекано, которое состоится 05 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Андува (Миранда-де-Эбро, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияМануэль Мария Родригес Эскобар
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
14.04.2021Испания - СегундаСегунда. Тур 31Райо Вальекано0 : 1Мирандес
19.01.2021Испания - СегундаСегунда. Тур 21Мирандес0 : 2Райо Вальекано
02.02.2020Испания - СегундаСегунда. Тур 26Мирандес0 : 0Райо Вальекано
17.08.2019Испания - СегундаСегунда. Тур 1Райо Вальекано2 : 2Мирандес
19.02.2017Испания - СегундаСегунда. Тур 26Райо Вальекано1 : 2Мирандес
18.09.2016Испания - СегундаСегунда. Тур 5Мирандес2 : 1Райо Вальекано

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