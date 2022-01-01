Алькояно - Реал Мадрид 05 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000
05 января 2022, среда. 23:30 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алькояно - Реал Мадрид, которое состоится 05 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Кольяо (Алькой, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алькояно
Алькой
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Висенте Паррас
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|20.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|28.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|01.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 4