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Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 05.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
05 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
СШАРик Карлайл
История личных встреч
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс122 : 102Нью-Йорк Никс
16.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс92 : 84Индиана Пэйсерс
04.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 98Нью-Йорк Никс
28.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс110 : 107Индиана Пэйсерс
03.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс102 : 106Нью-Йорк Никс
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс121 : 107Нью-Йорк Никс
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс98 : 106Индиана Пэйсерс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс85 : 92Нью-Йорк Никс
08.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс103 : 104Индиана Пэйсерс
13.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс103 : 98Нью-Йорк Никс

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