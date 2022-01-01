Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 05.01.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
05 января 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Рик Карлайл
История личных встреч
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 102
|16.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 84
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 98
|28.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 107
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 106
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 107
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 106
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 92
|08.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 104
|13.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 98