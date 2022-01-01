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Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 05.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
05 января 2022, среда. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Сакраменто Кингз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз, которое состоится 05 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
История личных встреч
01.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз92 : 117Лос-Анджелес Лейкерс
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс137 : 141Сакраменто Кингз
01.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс106 : 110Сакраменто Кингз
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз94 : 115Лос-Анджелес Лейкерс
04.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз123 : 120Лос-Анджелес Лейкерс
13.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс122 : 136Сакраменто Кингз
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз113 : 129Лос-Анджелес Лейкерс
16.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс99 : 97Сакраменто Кингз
25.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс111 : 106Сакраменто Кингз
31.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс121 : 114Сакраменто Кингз

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