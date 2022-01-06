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Лацио - Эмполи 06 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
06 января 2022, четверг. 16:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Лацио Эмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Эмполи, которое состоится 06 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияАурелио Андреацолли
История личных встреч
21.08.2021Италия - Серия АТур 1Эмполи1 : 3Лацио
07.02.2019Италия - Серия АТур 23Лацио1 : 0Эмполи
16.09.2018Италия - Серия АТур 4Эмполи0 : 1Лацио
18.02.2017Италия - Серия АТур 25Эмполи1 : 2Лацио
25.09.2016Италия - Серия АТур 6Лацио2 : 0Эмполи
17.04.2016Италия - Серия АТур 33Лацио2 : 0Эмполи
29.11.2015Италия - Серия АТур 14Эмполи1 : 0Лацио
12.04.2015Италия - Серия АТур 30Лацио4 : 0Эмполи
09.11.2014Италия - Серия АТур 11Эмполи2 : 1Лацио
10.02.2008Италия - Серия АТур 22Эмполи1 : 0Лацио

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