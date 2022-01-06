Лацио - Эмполи 06 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
06 января 2022, четверг. 16:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Эмполи, которое состоится 06 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 3
|07.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|18.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|17.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 0
|29.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 0
|12.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 30
|4 : 0
|09.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|10.02.2008
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 0