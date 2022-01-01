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Сассуоло - Дженоа 06 Января прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
06 января 2022, четверг. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Сассуоло Дженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Дженоа, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
УкраинаАндрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
17.10.2021Италия - Серия АТур 8Дженоа2 : 2Сассуоло
09.05.2021Италия - Серия АТур 35Дженоа1 : 2Сассуоло
06.01.2021Италия - Серия АТур 16Сассуоло2 : 1Дженоа
29.07.2020Италия - Серия АТур 37Сассуоло5 : 0Дженоа
05.01.2020Италия - Серия АТур 18Дженоа2 : 1Сассуоло
03.02.2019Италия - Серия АТур 22Дженоа1 : 1Сассуоло
02.09.2018Италия - Серия АТур 3Сассуоло5 : 3Дженоа
06.01.2018Италия - Серия АТур 20Дженоа1 : 0Сассуоло
20.08.2017Италия - Серия АТур 1Сассуоло0 : 0Дженоа
05.02.2017Италия - Серия АТур 23Дженоа0 : 1Сассуоло

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