Сассуоло - Дженоа 06 Января прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
06 января 2022, четверг. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Дженоа, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 2
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|5 : 3
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 0
|20.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1