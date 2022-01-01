Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз 06 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|05.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|05.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|26.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ