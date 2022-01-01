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Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз 06 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
05.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 0Сент-Луис Блюз
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Питтсбург Пингвинз
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 5Сент-Луис Блюз
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 6Питтсбург Пингвинз
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Питтсбург Пингвинз
05.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
05.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Питтсбург Пингвинз
25.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 3Сент-Луис Блюз
19.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Питтсбург Пингвинз
26.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3 ОТСент-Луис Блюз

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