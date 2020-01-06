Денвер Наггетс - Юта Джаз прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
06 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Юта Джаз, которое состоится 06 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Куин Снайдер
История личных встреч
|27.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 110
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 120
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 117
|18.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 109
|02.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|80 : 78
|31.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|107 : 119
|26.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|117 : 107
|24.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|129 : 127
|21.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|124 : 87
|19.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|105 : 124