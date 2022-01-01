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Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
06 января 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Милуоки Бакс Торонто Рэпторс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс, которое состоится 06 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
СШАМайк Буденхольцер
СШАНик Нёрс
История личных встреч
03.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс97 : 93Милуоки Бакс
19.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс96 : 110Торонто Рэпторс
17.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс113 : 124Торонто Рэпторс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс108 : 115Милуоки Бакс
11.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс106 : 114Торонто Рэпторс
26.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс97 : 108Милуоки Бакс
03.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс115 : 105Торонто Рэпторс
26.05.2019 НБА - плей-офф Финал - Восток Торонто Рэпторс100 : 94Милуоки Бакс
24.05.2019 НБА - плей-офф Финал - Восток Милуоки Бакс99 : 105Торонто Рэпторс
22.05.2019 НБА - плей-офф Финал - Восток Торонто Рэпторс120 : 102Милуоки Бакс

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