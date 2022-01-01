Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
06 января 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс, которое состоится 06 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Ник Нёрс
История личных встреч
|03.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 93
|19.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 110
|17.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 124
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 115
|11.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 114
|26.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 108
|03.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 105
|26.05.2019
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|100 : 94
|24.05.2019
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|99 : 105
|22.05.2019
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|120 : 102