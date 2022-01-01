Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Рик Карлайл
|Стив Нэш
История личных встреч
|30.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 98
|30.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 130
|18.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 124
|11.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 94
|11.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 106
|19.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 115
|31.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 118
|08.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 108
|22.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 114
|21.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 112