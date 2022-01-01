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Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
КанадаСтив Нэш
История личных встреч
30.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс105 : 98Индиана Пэйсерс
30.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс113 : 130Бруклин Нетс
18.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс115 : 124Бруклин Нетс
11.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс104 : 94Индиана Пэйсерс
11.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 106Бруклин Нетс
19.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс86 : 115Индиана Пэйсерс
31.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс108 : 118Индиана Пэйсерс
08.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс96 : 108Бруклин Нетс
22.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс106 : 114Индиана Пэйсерс
21.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс132 : 112Бруклин Нетс

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