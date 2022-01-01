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Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд 07 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Миннесота Уайлд

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 6Бостон Брюинз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4 ОТМиннесота Уайлд
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 3Бостон Брюинз
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 0Миннесота Уайлд
26.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 ОТБостон Брюинз
07.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3Миннесота Уайлд
18.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 0Бостон Брюинз
26.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 5Миннесота Уайлд
13.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 4Бостон Брюинз
20.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Миннесота Уайлд

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