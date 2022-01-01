Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд 07 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дин Эвасон
История личных встреч
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|26.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|07.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|18.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|26.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|13.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2