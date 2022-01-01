Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз 07 Января прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Джон Купер
|Дэррил Саттер
История личных встреч
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|02.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|12.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|24.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.11.2014
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2