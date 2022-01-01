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Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз 07 Января прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймз, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Калгари Флэймз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Калгари Флэймз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 БТампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
12.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Калгари Флэймз
24.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3Калгари Флэймз
15.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
06.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
13.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Калгари Флэймз
07.11.2014 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Калгари Флэймз

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