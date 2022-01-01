Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс 07 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 07 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Жерар Галлан
История личных встреч
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|09.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|03.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|01.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4