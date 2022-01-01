Свернуть список

Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс 07 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 07 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 БВегас Голден Найтс
09.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
03.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Вегас Голден Найтс
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
16.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТВегас Голден Найтс
08.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
01.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 4Вегас Голден Найтс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close