Леванте - Мальорка 08 Января прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
08 января 2022, суббота. 16:00 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Мальорка, которое состоится 08 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Алессио Лисси
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|02.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|09.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 0
|22.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|25.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 31
|1 : 1
|15.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 10
|2 : 1
|05.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|09.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 15
|4 : 0
|05.05.2012
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 0
|07.01.2012
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|13.03.2011
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1