Гройтер Фюрт - Штутгарт 08 Января прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
08 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Штутгарт, которое состоится 08 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Штефан Лайтль
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|5 : 1
|29.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|2 : 0
|21.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|2 : 0
|18.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|03.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|4 : 0
|04.05.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 2
|01.12.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 1
|27.10.2009
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0