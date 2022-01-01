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Каролина Харрикейнз - Калгари Флэймз 08 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
08 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Калгари Флэймз, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 4Каролина Харрикейнз
30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Калгари Флэймз
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4Калгари Флэймз
23.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
14.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Калгари Флэймз
20.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Каролина Харрикейнз
26.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Калгари Флэймз
21.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4Каролина Харрикейнз
04.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 1Каролина Харрикейнз

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