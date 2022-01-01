Каролина Харрикейнз - Калгари Флэймз 08 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
08 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Калгари Флэймз, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Дэррил Саттер
История личных встреч
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|30.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|26.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1