Филадельфия Сиксерс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
08 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
|Док Риверс
|Грег Попович
История личных встреч
|03.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 113
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 99
|04.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 130
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 104
|24.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 120
|18.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 96
|27.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|78 : 97
|04.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 106
|09.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 111
|03.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 86