Свернуть список

Филадельфия Сиксерс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
08 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАГрег Попович
История личных встреч
03.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс111 : 113Филадельфия Сиксерс
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс134 : 99Сан-Антонио Спёрс
04.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс132 : 130Сан-Антонио Спёрс
23.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс115 : 104Сан-Антонио Спёрс
24.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 120Сан-Антонио Спёрс
18.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс123 : 96Филадельфия Сиксерс
27.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс78 : 97Филадельфия Сиксерс
04.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс112 : 106Сан-Антонио Спёрс
09.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс103 : 111Сан-Антонио Спёрс
03.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс102 : 86Филадельфия Сиксерс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close