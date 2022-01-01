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Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
08 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Атланта Хоукс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс, которое состоится 08 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
СШАНэйт Макмиллан
История личных встреч
20.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс94 : 99Атланта Хоукс
02.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс99 : 107Лос-Анджелес Лейкерс
16.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс96 : 101Лос-Анджелес Лейкерс
18.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс122 : 101Атланта Хоукс
13.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс117 : 113Лос-Анджелес Лейкерс
12.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс107 : 106Атланта Хоукс
27.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс104 : 123Лос-Анджелес Лейкерс
08.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс132 : 113Атланта Хоукс
28.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс109 : 94Атланта Хоукс
03.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс116 : 123Лос-Анджелес Лейкерс

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