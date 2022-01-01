Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
08 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс, которое состоится 08 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|20.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 99
|02.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 107
|16.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 101
|18.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 101
|13.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 113
|12.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 106
|27.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 123
|08.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 113
|28.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 94
|03.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 123