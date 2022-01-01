Ноттингем Форест - Арсенал 09 Января прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
09 января 2022, воскресенье. 20:10 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Арсенал, которое состоится 09 Января 2022 года в 20:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Микель Артета
История личных встреч
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 0
|07.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 2
|20.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 4