Кальяри - Болонья 09 Января прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
09 января 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Герзини (Генуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Болонья, которое состоится 09 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сардиния Арена (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|01.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 0
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 2
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 0
|03.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 1
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1