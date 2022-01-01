Монпелье - Труа 09 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Труа, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Труа
Труа
Главные тренеры
|Оливье Далль'Оглио
|Брюно Ирл
История личных встреч
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|12.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|16.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|24.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|4 : 1
|29.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 0
|16.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|03.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1