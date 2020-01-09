Метц - Страсбург 09 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Страсбург, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|17.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 2
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 2
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 0
|08.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 3
|06.10.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2