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Бенфика - Пасуш де Феррейра 09 Января прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
09 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
Бенфика Пасуш де Феррейра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Пасуш де Феррейра, которое состоится 09 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
Португалия Сезар Пауло Силва Пейшоту
История личных встреч
19.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика4 : 1Пасуш де Феррейра
10.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра0 : 5Бенфика
06.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика2 : 1Пасуш де Феррейра
26.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Пасуш де Феррейра0 : 2Бенфика
10.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика5 : 0Пасуш де Феррейра
05.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
24.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Пасуш де Феррейра1 : 3Бенфика
23.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
18.03.2017 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра0 : 0Бенфика
30.12.2016 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Бенфика1 : 0Пасуш де Феррейра

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