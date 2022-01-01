Бенфика - Пасуш де Феррейра 09 Января прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
09 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Пасуш де Феррейра, которое состоится 09 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
История личных встреч
|19.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|4 : 1
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 5
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 1
|26.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 2
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|5 : 0
|05.12.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 0
|24.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
|23.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 0
|18.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 0
|30.12.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|1 : 0