Чарльтон Атлетик - Норвич Сити 09 Января прямая трансляция
Стадион: Вэлли (Лондон, Англия), вместимость: 27111
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чарльтон Атлетик - Норвич Сити, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Вэлли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чарльтон Атлетик
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Джонни Джексон
История личных встреч
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 1
|10.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|2 : 3
|30.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|0 : 1