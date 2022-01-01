Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 09 Января прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
История личных встреч
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 0
|01.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 1
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|3 : 0
|27.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|2 : 0