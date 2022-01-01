Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинз 09 Января прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинз, которое состоится 09 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Джон Купер
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|3 : 2 ОТ
|29.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|1 : 3
|27.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|1 : 7
|26.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|4 : 3 ОТ
|24.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|2 : 3
|05.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|Посев 1/4 финала - Восток. Тур 2
|2 : 3
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2