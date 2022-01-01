Аризона Койотс - Нэшвилл Предаторз 09 Января прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
09 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 09 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Джон Хайнс
История личных встреч
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|4 : 3 ОТ
|05.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|4 : 1
|04.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|4 : 2
|02.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|3 : 4
|24.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|16.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1