Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс 09 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
09 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 09 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|4 : 3
|17.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|3 : 1
|16.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|1 : 2
|14.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|4 : 3 ОТ
|12.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|4 : 1
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|13.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3