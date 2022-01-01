Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс прямая трансляция 09.01.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс, которое состоится 09 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|02.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 125
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 114
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 127
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 93
|24.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 96
|10.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 114
|26.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 99
|27.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 107